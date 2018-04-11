Асад назвал основное оружие врагов Сирии

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Дамаск, 11 апреля. Сирийский президент Башар Асад сообщил, что враги Сирии используют в качестве основного оружия пропаганду экстремизма и создание межрелигиозных конфликтов среди членов одного общества. Об этом сообщает в среду пресс-служба президента Сирии.

«Основное оружие, которое используют наши враги, — это создание разрозненности, пропаганда экстремизма и создание интеллектуальной и религиозной нетерпимости среди представителей одного общества», — сказал сирийский лидер на встрече с делегацией от конференции «Единство нации».

Напомним, накануне Асад заявил, что освобождение всех граждан из плена террористов является национальной задачей. По его словам, вопрос пленных является первостепенной задачей для сирийского государства во всех его учреждениях.

В середине марта Асад сообщал, что Арабская республика продолжит борьбу с террористической угрозой в стране до последнего уничтоженного боевика.

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