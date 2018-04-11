Донецк подвергся массированным обстрелам: ФАН публикует фото

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В день, когда перемирие фактически закончилось, корреспонденты Федерального агентства новостей отправились по жилым кварталам Донецка, которые подверглись наиболее массированным обстрелам.

Сильнее всего пострадали Октябрьский и Первая площадка (район бывшего Западного автовокзала). В пять утра стали поступать первые сообщения о том, что ВСУ ведут обстрел Донецка.

Сейчас, когда приезжаешь на первую площадку, складывается ощущение, что ты вернулся в 2014 год. Абсолютно мирный пейзаж, целые, как до обстрела, стекла. Играющие дети, множество машин, часть из которых посечена осколками. Первое, что встречает нас на пути, — воронка в асфальте прямо у въезда во двор.

Дальше — типичная для Донецка 2014-15 годов картина. Местные жители выбрасывают выбитые стекла и убирают срезанные осколками ветки.

«Да после пяти все началось. Сначала ближе к позициям где-то рвалось, а потом и у нас. Взрывов пять или шесть было. Ну и еще недалеко падало. К половине седьмого успокоилось все только. Тогда уже убирать начали выходить», — рассказывает нам один из жильцов пострадавших домов – Андрей.

Проходим во дворы. Там — срезанные осколками деревья, воронки попаданий, скрученные поручни и дети, играющие возле одной из воронок. Повсюду под ногами хрустит битое стекло, с какой-то мелочевкой, снесенной с подоконников взрывами. Кто-то копается возле прошитой осколками машины, кто-то пытается затянуть пленкой окна.

«Только недавно поставили окна, у нас же не стреляли уже давно. Решили, что все нормально. Поставили окна, и вот опять такая беда», — сокрушается одна из жительниц.

На Октябрьском ситуация несколько иная. Так как поселок расположен ближе к фронту, окна здесь никто не вставлял, и многие из них забиты фанерой. Но даже здесь ВСУ нашли свои цели. От близких попаданий поразбивались рамы, а из-за крупных осколков пробиты перекрытия между этажами.

«Вот окна порасходились. Их и так закрыть тяжело было. Фанеру попробивало осколками. Входную дверь перекосило, придется опять замок менять, когда это уже кончится?» — спрашивает хозяйка одной из квартир.

С чем связанно такое «весеннее обострение» у бойцов ВСУ, остается загадкой, но если обстрелы продолжатся, то можно смело утверждать, что большая война стучится в ворота Донецка.

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