В России предложили закрыть Керченский пролив для Украины

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Москва, 11 апреля. Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев предложил принять жесткие меры в ответ на «пиратские» действия киевских властей. По его словам, украинским судам можно закрыть проход по Керченскому проливу.

«В первую очередь, эти меры касаются контроля за судоходством через Керченский пролив, поскольку по международному морскому праву Россия отвечает за безопасный проход», — цитирует капитана первого ранга запаса «Телеканал 360».

Он напомнил, что у России есть целый ряд оснований для досмотра украинских судов с особым пристрастием. По словам Ненашева, российская сторона, во-первых, имеет право проверять корабли на предмет их технического состояния. Во-вторых, поводом для задержания судов может быть отсутствие «лоцманской проводки».

Кроме того, украинские суда мог проверяться для медицинского освидетельствования экипажа, так как на Украине нередки различные эпидемии.

Ненашев подчеркнул, что перечисленных мер вполне хватит, чтобы «полностью остановить судоходство».

Отметим, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд». По факту инцидента ФСБ Крыма возбудила уголовное дело, российские официальные лица назвали задержание судна «пиратством». Киев обвиняет девятерых членов экипажа в нарушении так называемого «закона об оккупированных территориях», а капитана «Норда» еще и в намерении причинить вред интересам Украины.

Ранее стало известно, что владельцы сейнера будут добиваться возвращения судна после того, как разрешиться ситуация с капитаном и членами экипажа.

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