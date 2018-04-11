Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
В России предложили закрыть Керченский пролив для Украины
Политика
Путин обсудил с премьером Индии вопросы стратегического сотрудничества между странами
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России предложили закрыть Керченский пролив для Украины

    19:00  11 Апреля 2018
    112

    В России предложили закрыть Керченский пролив для Украины

    Москва, 11 апреля. Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев предложил принять жесткие меры в ответ на «пиратские» действия киевских властей. По его словам, украинским судам можно закрыть проход по Керченскому проливу.

    «В первую очередь, эти меры касаются контроля за судоходством через Керченский пролив, поскольку по международному морскому праву Россия отвечает за безопасный проход», — цитирует капитана первого ранга запаса «Телеканал 360».

    Он напомнил, что у России есть целый ряд оснований для досмотра украинских судов с особым пристрастием. По словам Ненашева, российская сторона, во-первых, имеет право проверять корабли на предмет их технического состояния. Во-вторых, поводом для задержания судов может быть отсутствие «лоцманской проводки». 

    Кроме того, украинские суда мог проверяться для медицинского освидетельствования экипажа, так как на Украине нередки различные эпидемии.

    Ненашев подчеркнул, что перечисленных мер вполне хватит, чтобы «полностью остановить судоходство».   

    Отметим, в конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно «Норд». По факту инцидента ФСБ Крыма возбудила уголовное дело, российские официальные лица назвали задержание судна «пиратством». Киев обвиняет девятерых членов экипажа в нарушении так называемого «закона об оккупированных территориях», а капитана «Норда» еще и в намерении причинить вред интересам Украины.

    Ранее стало известно, что владельцы сейнера будут добиваться возвращения судна после того, как разрешиться ситуация с капитаном и членами экипажа.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #задержание #керченский пролив #суда #норд #проход
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Украинский суд отпустил капитана «Норда» и запретил ему посещать Крым

      19:03 11 Апреля 2018 406
      Читать
      18:54
      Сегодня

      Донецк подвергся массированным обстрелам: ФАН публикует фото
      18:39
      Сегодня

      Слуцкий: Россия будет вынуждена ответить адекватно
      18:31
      Сегодня

      Кремль отреагировал на предупреждение Трампа об ударах «умными ракетами» в Сирии
      17:17
      Сегодня

      Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив
      16:03
      Сегодня

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 1065

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      7884

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      907

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      3131

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1251
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

      Российские журналисты в Сирии ранены в результате обстрела автобуса

      19:25   11 Апреля 2018
      47
      Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

      Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

      17:46   11 Апреля 2018
      1007
      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      17:32   11 Апреля 2018
      2140
      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      17:20   11 Апреля 2018
      2047