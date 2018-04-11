Еврокомиссия назвала условие сохранения транзита российского газа через Украину

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Брюссель, 11 апреля. Россия заверила Евросоюз в готовности поставлять газ через территорию Украины после 2019 года, заявил представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

В Еврокомиссии рассказали о телефонных переговорах главы российского Минэнерго Александра Новака и вице-президента ЕК Мароша Шефчовича.

«Он (Новак. — Прим. ФАН) выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года», — приводит слова источника в Брюсселе ТАСС.

В Еврокомиссии обратили внимание, что необходимо сохранить «коммерчески выгодные объемы газа, поставляемого по украинскому маршруту». Кроме того, Шефчович подчеркнул необходимость поиска решений в соответствии со Стокгольским арбитражем. Он выразил надежду на продолжение контактов после двусторонней встречи «Газпрома» и «Нафтогаза».

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