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Глава Минфина США рассказал о «серьезном эффекте» от санкций против России
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    Глава Минфина США рассказал о «серьезном эффекте» от санкций против России

    18:40  11 Апреля 2018
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    Глава Минфина США рассказал о «серьезном эффекте» от санкций против России

    Вашингтон, 11 апреля. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении России необходимо применять осторожно и вдумчиво. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса в среду, 11 апреля.

    «Нам нужно быть очень осторожными, когда мы вводим санкции. Это очень мощный инструмент. Нам нужно применять его осторожно и вдумчиво», — подчеркнул Стивен Мнучин.

    Напомним, что США  расширили список антироссийских санкций. Так, на прошлой неделе в список добавили крупных российских предпринимателей и чиновников.  

    Глава Минфина США рассказал о «серьезном эффекте» от санкций против России

    «Они [санкции] оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку», — заявил Мнучин.

    Введенные санкции в отношении России вызвали массированные распродажи рублевых активов в понедельник, 9 апреля, и падение курса рубля во вторник, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что президент Палаты экономики австрийской федеральной земли Тироль Юрген Бодензеер заявил, что США должны прекратить давить на российскую экономику. Власти Австрии считают такие действия шантажом.

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #минфин сша #стивен мнучин
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