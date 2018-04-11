В закладки

Москва, 11 апреля. Исполнительный совет ОЗХО* проведет встречу по Сирии 16 апреля.

«Сессия исполнительного совета ОЗХО по Сирии пройдет в следующий понедельник, — сообщило постоянное представительство России при организации в Twitter. — Настало время оставить милитаристские речи, которые мы слышим из некоторых столиц, и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США оказывают психологическое давление на экспертов организации, заявляя о возможном ударе по Сирийской республике.

Ряд западных стран обвинил Дамаск в химатаке против мирных жителей Думы в Восточной Гуте. В Генштабе ВС РФ заявили, что провокация в Думе была устроена «Белыми касками».

* — Организация по запрещению химического оружия

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.