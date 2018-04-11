Песков: США выдумали тему химоружия в Сирии

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Москва, 11 апреля. США выдумали тему химоружия в Сирии, чтобы получить предлог для военных действий в стране. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные выдумки не могут стать основанием для силовых операций на чужой территории.

«По-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в сирийском городе Дума является выдуманным и не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий», — отметил Песков.

Напомним, что ранее США обвинили сирийские власти в использовании химоружия в городе Дума (Восточная Гута), несмотря на то, что весь химический арсенал страны был уничтожен под присмотром инспекторов ОЗХО. При этом Вашингтон, как и в прошлый раз, не предоставил никаких доказательств факта применения химического оружия, кроме свидетельств неких людей, опрошенных «Белыми касками», а также фотографий, которые Минобороны РФ назвала фальшивкой. В то же время врачи в городе Дума заявляют, что к ним не поступали пациенты с симптомами химического отравления.

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