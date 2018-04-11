Лондон утверждает, что предоставил Юлии Скрипаль возможность принять помощь от России

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Лондон, 11 апреля. Юлия Скрипаль пока не решила, принимать ли ей помощь со стороны российского посольства в Лондоне, сообщает британский МИД. Тем не менее, ей предоставили такую возможность, утверждают в ведомстве.

«Мы ранее передали предложение посольства России об оказании консульской поддержки Юлии. Она вправе решать, хочет ли она следовать этому», — цитирует Press Association слова представителя МИД Великобритании.

Отмечается также, что на сегодняшний день Юлия не пришла к какому-либо выводу.

Напомним, что в начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Сурипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.

Москва отрицает любые обвинения в причастности к нападению на Скрипалей.

В данный момент состояние Сергея Скрипаля стабильное, однако он все еще находится в больнице. Юлию готовят к выписке.

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