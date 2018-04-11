Кремль отреагировал на предупреждение Трампа об ударах «умными ракетами» в Сирии

В закладки

Москва, 11 апреля. Москва не участвует в «твиттер-дипломатии», являясь сторонником серьезных подходов. Так прокомментировал официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков твиты Дональда Трампа о возможной ракетной атаке США на Сирию.

«Мы не являемся участниками «твиттер-дипломатии». Мы сторонники серьезных подходов», — прокомментировал Песков заявления американского президента.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве по-прежнему считают первостепенным не допустить действий, способных навредить «и без того хрупкой» ситуации в Сирии.

Напомним, 11 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна готовиться к тому, что ВС США атакуют Сирию. Он заверил, что американские «новые» и «умные» ракеты долетят до ближневосточного государства. Чуть позже Трамп опубликовал еще один твит, в котором задался вопросом о том, не пора ли закончить гонку вооружений.

Отметим, что поводом для американской агрессии против САР, по утверждению Вашингтона, является якобы имевшая место атака с применением химического оружия в Восточной Гуте.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.