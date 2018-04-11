Медведев допустил запрет американских товаров в России

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Москва, 11 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запретить американские товары в России в ответ на санкции США.

Медведев рассказал об ответе России на санкции США. Глава правительства отметил, что под эти ограничения могут попасть не только ценные бумаги, но и «целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом».

Премьер-министр страны констатировал, что в России довольно много продуктов из США. При этом Медведев обратил внимание, что окончательное решение по ответным шагам на действия Вашингтона будет принимать президент России.

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