Автомобиль подорвался вблизи линии разграничения в Донбассе, есть жертвы

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Киев, 11 апреля. Автомобиль подорвался после наезда на неизвестное взрывное устройство в Луганской области Украины. Как говорится в сообщении региональной прокуратуры, жертвами случившегося стали четыре человека.

Согласно приведенной информации, ЧП случилось в Станично-Луганском районе вблизи линии разграничения в Донбассе.

«По предварительным данным установлено, что в результате наезда автомобиля на неизвестное взрывное устройство произошёл взрыв, лица, находившиеся в салоне транспортного средства, погибли», — отметили в прокуратуре.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с провокациями, которые украинская армия устроила накануне визита представителей западных стран.

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