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Санкт-Петербург, 11 апреля. Киноцентр «Родина» проведет единственный показ фильма «Человек — швейцарский нож» на большом экране с субтитрами.

Напомним, что картина с участием Пола Дано и Дэниэла Рэдклиффа получила приз за лучшую режиссуру на независимом американском кинофестивале Sundance. «Человек — швейцарский нож» — это дебютный полнометражный проект Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Это трогательная история о дружбе и любви, которая заставит вас плакать и смеяться.

Показ состоится в пятницу, 13 апреля, в 21.00. Стоимость билета — 300 рублей.

Билеты можно приобрести в кинотеатре и на сайте «Родины».

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