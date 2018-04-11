США будут поигрывать мускулами и барражировать у берегов Сирии — эксперт

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Москва, 11 апреля. Удары США по Сирии безнаказанными не останутся, считает бывший заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Российские ПВО нужно рассматривать без отрыва от сирийской противовоздушной обороны — менее эффективной, но созданной по стандартам СССР. При этом нельзя забывать о новейших комплексах РФ, расположенных на базах «Хмеймим» и «Тартус», в том числе ЗРК С-400. Известно, что в Средиземном море находится американский эсминец Donald Cook, кроме того к нему присоединится ударная группа во главе с «Harry S. Truman».

«По моим данным, на эсминце Donald Cook 50 ракет Tomahawk, если взять негативный вариант, и удар все же будет нанесен, российские и сирийские средства ПВО сработают эффективно», — сказал Айтеч Бижев.

Ранее президент США Дональда Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность нанесения ударов по Сирии, мотивируя якобы имевшей место химатакой в Восточной Гуте. Как заявил позднее Генштаб ВС РФ, провокацию с химатакой в Думе устроили «Белые каски».

По мнению генерала Бижева, США не решатся на атаку, поскольку обстановка сейчас очень накалена и американским властям нужно действовать осторожней.

«США будут поигрывать мускулами и барражировать у берегов Сирии, выматывая расчеты ПВО», — сказал эксперт, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

В Минобороны России заявили, что на атаки по Сирии со стороны коалиции будет дан пропорциональный ответ. Россия поставила в САР порядка 40 ЗРК «Панцирь-С1» для защиты от воздушных ударов. Также в регионе находится российские средства радиолокационной борьбы.

«Ответ может быть такой, что мало не покажется», — резюмировал Бижев.

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