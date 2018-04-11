СК РФ обвинил в халатности начальника пожарного караула, тушившего ТЦ в Кемерово

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Москва, 11 апреля. Начальнику караула пожарно-спасательной части, выезжавшему на место пожара в кемеровском торговом центре, предъявлено обвинение в халатности. Об этом в среду сообщается на официальном сайте СК РФ.

Отмечается, что Сергей Генин проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже ТЦ в кинозале № 2 находится большое количество людей, в том числе — детей. Он также неправильно оценил обстановку, указав неверный кратчайший путь к кинозалу.

Халатные действия Генина, считают в СК, привели к гибели не менее 37 человек.

Как говорится в сообщении Следственного комитета, все лица, причастные к трагедии в Кемерово, будут привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время, кроме Генина, в числе фигурантов уголовного дела числятся еще 7 человек.

Напомним, один из крупнейших пожаров в российской новейшей истории произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе 41 ребенок.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 апреля призвал извлечь серьезные уроки из трагедии.

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