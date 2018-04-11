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Слуцкий: Россия будет вынуждена ответить адекватно
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    Слуцкий: Россия будет вынуждена ответить адекватно

    18:39  11 Апреля 2018
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    Слуцкий: «Россия будет вынуждена ответить адекватно»

    Москва, 11 апреля. Реализация угроз Дональда Трампа об ударах по Сирии на основе фейковых обвинений станет самым неразумным поступком в современной истории. Так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал в интервью Федеральному агентству новостей на агрессивные заявления президента США.

    «Последние несколько лет США системно нагнетают истерию в мировом информационном и политическом пространстве против России, создавая образ страны, которая якобы угрожает мировой стабильности и безопасности, — заявил Леонид Слуцкий. — На самом деле читать нужно так: «выступает против однополярного мира, где единственным полюсом силы является Вашингтон». Мы действительно против однополярного мира, замешанного на крови. Сейчас в Сирии делается попытка реализовать сценарий, который США уже применили в Ираке и Ливии. Но в данный момент союзником САР является Россия, которая находится там в центре борьбы с силами международного терроризма. И мы уже во многом успешно отработали в этом направлении».

    Именно поэтому, считает глава комитета Госдумы по международным делам, США мобилизовали весь свой пропагандистский ресурс, основанный на лжи провокациях и информационных вбросах.

    «Таким образом они пытаются подойти к своей главной цели — уничтожению режима президента Сирии Башара Асада. Реализация угроз Трампа об ударах по Сирии лишь на основе фейковых обвинений станет самым неразумным поступком в современной истории. Надеюсь, у Вашингтона хватит все-таки элементарного здравого смысла не предпринимать подобных шагов на территории САР. Но если такое произойдет, мы не сможем остаться в стороне, и Россия будет вынуждена адекватно ответить. Не мы начали это, в том числе и гонку вооружений. Нам приходится принимать меры в той ситуации, когда Запад не оставляет нам другого выбора».

    На вопрос ФАН, какими могут быть ответные меры, Слуцкий подчеркнул, что этот вопрос — в компетенции руководства страны, ее главнокомандующего и министерства обороны.

    Слуцкий: «Россия будет вынуждена ответить адекватно»

    Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул также, что Великобритания дистанцировалась от военного вмешательства в Сирии в связи с внутренней политической ситуацией.

    «Как известно, в парламенте Великобритании предостерегли главу правительства Терезу Мэй от односторонних действий в отношении Сирии в связи с применением химического оружия. Там потребовали отдельного голосования, как это уже было в 2013 году в бытность премьера Дэвида Кэмерона».

    Напомним, в понедельник, 10 апреля, президент СШАП Дональд Трамп заявил, что примет решение об ударе по Сирии в течение 48 часов. Вашингтон, основываясь на фейковых вбросах, инициированных противниками законной власти Дамаска, обвинил сирийскую армию в применении химического оружия в городе Дума.

    Ранее Международный Комитет Красного Креста резюмировал, что не располагает информацией о химатаке и ее возможных жертвах в городе Дума. Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца также ничего не зафиксировали.

    В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально объявила об уничтожении последней партии химического оружия, состоявшего на вооружении Минобороны Сирии. Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю подтвердил тогда, что «этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию».

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    Автор: Елена Яровикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #трамп #британия #угрозы #химатака #фейки
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