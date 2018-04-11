Истребитель ВВС Франции случайно сбросил бомбу на завод

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Париж, 11 апреля. Истребитель Mirage 2000 случайно сбросил учебную бомбу на завод во Франции. Об этом сообщает издание France Blue.

Два французских самолета летели над Ножан-сюл-Верниссон, и один из истребителей потерял бомбу, которая как раз и упала на завод компании Faurecia.

По словам очевидцев, сначала пролетели два истребителя, после чего они услышали звук удара, который был таким громким, что заглушил шум пролетающих лайнеров.

O en est-on sur le site de Faurecia (Nogent-sur-Vernisson), aprs la chute d'ogive d'un avion de chasse ? https://t.co/tRfYj5v6bn pic.twitter.com/wHx39H4pf5 — Rpublique du Centre (@larep_fr) April 11, 2018

По словам представителя ВВС Франции полковника Оливье Село, упавшая на завод бомба была учебной и никаких взрывчатых веществ не содержала. Боеприпас планировали сбросить на полигоне недалеко от Реймса. Также специалист подчеркнул, что подобные инциденты случаются крайне редко.

Как стало известно, два человека пострадали. Специалисты проводят расследование.

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