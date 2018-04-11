Путин анонсировал восстановление полетов по нескольким маршрутам из России в Египет
Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что после возобновления полетов самолетов из России в Каир будут восстановлены и другие воздушные маршруты в Египет.
Во время церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств Путин рассказал о постепенном восстановлении маршрутов полетов самолетов между Россией и Египтом. Глава России напомнил, что в среду, 11 апреля, возобновляется регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром.
«Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена», — анонсировал российский лидер.
Ранее сообщалось, что самолет из Москвы в Каир отправится в 20.50 из аэропорта «Шереметьево». Россияне прибудут в столицу Египта в 00.25 по местному времени.