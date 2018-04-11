Путин ждет визита президента Южной Кореи в июне

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Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет президента Южной Кореи Му Дже Ина, который должен посетить страну в июне. Об этом он заявил во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.

По словам российского лидера, главной темой переговоров будет ситуация на Корейском полуострове.

«Вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику, включая ситуацию на Корейском полуострове планируем обсудить с президентом Му Чжэ Ином в ходе его визита в Россию в июне этого года», — отметил Путин.

Напомним, что в последнее время наметился заметный прогресс в процессе деэскалации уровня напряженности на Корейском полуострове. Руководство КНДР заявило о планах провести переговоры с властями Японии, Китая, Южной Кореи и России, а лидер страны Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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