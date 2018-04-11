Главные новости 11 апреля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 11 апреля.

В случае военного столкновения в Сирии США могут применить крылатые ракеты Tomahawk или AGM-86B. С-400 против F-22 Raptor: СМИ назвали оружие России и США в случае столкновения в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки на территории САР, прежде чем присоединиться к нанесению удара по этой стране. Довести Трампа до импичмента: эксперт объяснил, почему Британия отказала США в атаке по Сирии.

Не успел Вашингтон ввести санкции против крупных российских бизнесменов и высокопоставленных официальных лиц, как подоспела новая порция антироссийских ограничений. На сей раз речь о запрете на любые финансовые операции, связанные с госдолгом РФ. Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России.

По словам посла России в Ливане, российские военные будут придерживаться заявленного Владимиром Путиным планом противодействия США в случае атаки. Россия будет активно противодействовать агрессии США против Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с тревогой предположила, что ракетный удар США по Сирии может быть использован для того, чтобы замести следы провокации с химоружием. Захарова объяснила Трампу, куда должны лететь «умные» ракеты в Сирии

«Нафтогаз» отреагировал на заявление канцлера Германии о будущем российского газотранспортного проекта «Северный поток-2», в котором, по ее словам, есть политическая составляющая. В Киеве комментарий Меркель назвали «хорошей новостью». В Киеве после заявления Меркель сравнили «Северный поток-2» с ягненком без кудрей.

Власти США, Британии и Франции провели расширенные консультации по вопросу нанесения удара по Сирии к концу текущей недели, однако никакого твердого решения так и не смогли принять. США, Британия и Франция не решились нанести удар по Сирии.

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