США давят на экспертов ОЗХО, заявляя о возможном ударе по Сирии

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Москва, 11 апреля. Постоянный представитель России при ОЗХО* Александр Шульгин заявил, что США оказывают психологическое давление на экспертов организации, заявляя о возможном ударе по Сирийской республике.

«Это (заявления президента США Дональда Трампа о готовности ударить по Сирии) — своеобразная форма психологического давления, — сказал Шульгин в эфире Первого канала. — Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО), которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться».

По его словам, технический секретариат ОЗХО выразил готовность направить экспертов в Сирию в конце недели.

«Сирийцы пообещали создать все необходимые условия для работы экспертов, а мы пообещали позаботиться о безопасности экспертов», — добавил Шульгин.

Ранее глава Белого дома Трамп заявил о возможности применения военной силы в ответ на предполагаемое применение «химического оружия» в сирийском городе Дума 7 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя уже предупредил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии.

* — Организация по запрещению химического оружия

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