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США давят на экспертов ОЗХО, заявляя о возможном ударе по Сирии
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    США давят на экспертов ОЗХО, заявляя о возможном ударе по Сирии

    18:00  11 Апреля 2018
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    США давят на экспертов ОЗХО, заявляя о возможном ударе по Сирии

    Москва, 11 апреля. Постоянный представитель России при ОЗХО* Александр Шульгин заявил, что США оказывают психологическое давление на экспертов организации, заявляя о возможном ударе по Сирийской республике.

    «Это (заявления президента США Дональда Трампа о готовности ударить по Сирии) — своеобразная форма психологического давления, — сказал Шульгин в эфире Первого канала. — Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО), которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться».

    По его словам, технический секретариат ОЗХО выразил готовность направить экспертов в Сирию в конце недели. 

    «Сирийцы пообещали создать все необходимые условия для работы экспертов, а мы пообещали позаботиться о безопасности экспертов», — добавил Шульгин.

    Ранее глава Белого дома Трамп заявил о возможности применения военной силы в ответ на предполагаемое применение «химического оружия» в сирийском городе Дума 7 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя уже предупредил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. 

    * — Организация по запрещению химического оружия

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    Автор: Тимур Румянцев
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #озхо
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