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Москва, 11 апреля. Россия и впредь будет выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии награждения иностранных послов.

«Что касается России, то она будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности, и далее неукоснительно, в полной мере соблюдать свои международные обязательства», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что Россия будет продолжать выстраивать взаимодействия со своими партнерами на уважительной основе, руководствуясь уставом ООН, и продвигать мировую положительную повестку дня, устремленную в будущее.

Ранее сообщалось, что Россия направит в сирийскую Думу (Восточная Гута) военную полицию, чтобы обеспечить порядок в городе и предотвратить дальнейшие провокации. Это заявление было сделано вскоре после того, как США, опираясь на показания некоторых очевидцев, заявили о химатаке в Думе, хотя местные врачи опровергли поступление в больницу пациентов с признаками отравления.

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