Путин высоко оценил вклад Иордании в урегулирование в Сирии

В закладки

Москва, 11 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия ценит вклад Иордании в усилия по урегулированию в Сирии.

«Мы ценим вклад иорданских партнеров в устойчивое функционирование зоны деэскалации на юге Сирии», — отметил глава российского государства, выступая на церемонии вручения верительных грамот послам 17 государств.

Ранее российский лидер отметил, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойства», обстановка становится все более хаотичной.

Напомним, что в среду Владимир Владимирович принимает верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, среди которых представители Италии, ОАЭ, Кубы, Австрии, Южной Кореи, Саудовской Аравии.

19 января глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Иордании Айман Сафади подтвердили приверженность обеих стран единству и территориальной целостности Сирии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.