Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
Путин высоко оценил вклад Иордании в урегулирование в Сирии
Происшествия
Истребитель ВВС Франции случайно сбросил бомбу на завод
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин высоко оценил вклад Иордании в урегулирование в Сирии

    17:47  11 Апреля 2018  /обновлено: 18:08  11 Апреля 2018
    465

    Путин высоко оценил вклад Иордании по деэскалации на юге Сирии

    Москва, 11 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия ценит вклад Иордании в усилия по урегулированию в Сирии.

    «Мы ценим вклад иорданских партнеров в устойчивое функционирование зоны деэскалации на юге Сирии», — отметил глава российского государства, выступая на церемонии вручения верительных грамот послам 17 государств.

    Ранее российский лидер отметил, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойства», обстановка становится все более хаотичной.

    Напомним, что в среду Владимир Владимирович принимает верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, среди которых представители Италии, ОАЭ, Кубы, Австрии, Южной Кореи, Саудовской Аравии.

    19 января глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Иордании Айман Сафади подтвердили приверженность обеих стран единству и территориальной целостности Сирии.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #иордания
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив

      17:17 11 Апреля 2018 1909
      Читать
      16:03
      Сегодня

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом
      14:16
      Сегодня

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 1020

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      7475

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      893

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      2991

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1192
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      17:32   11 Апреля 2018
      563
      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      17:20   11 Апреля 2018
      1067
      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      16:29   11 Апреля 2018
      1090
      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      16:12   11 Апреля 2018
      5257