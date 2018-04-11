Сирия: Россия вводит подразделения военной полиции в Думу

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Москва, 11 апреля. Россия 12 апреля направит в сирийскую Думу военную полицию, которая будет следить за порядком в городе. Об этом в среду заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», — отметил он.

Напомним, что ранее США заявили о «химатаке», которая якобы произошла в Думе (Восточная Гута), и возложили ответственность на сирийское правительство. При этом Вашингтон не привел никаких доказательств, кроме неких очевидцев, опрошенных организацией «Белые каски». Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен направить в Средиземное море авианосец и нанести массированный удар по сирийским войскам.

Примечательно, что официальный Дамаск неоднократно заявлял, что весь химический арсенал, который находился в распоряжении страны, был ликвидирован под присмотром инспекторов ОЗХО, однако террористы по-прежнему имеют доступ к отравляющим веществам и используют их для провокаций.

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