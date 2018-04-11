Путин: Обстановка в мире становится хаотичной, но мы надеемся на здравый смысл

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Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что положение дел в мире не может не вызывать беспокойства.

Глава государства Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот зарубежных послов прокомментировал ситуацию в мире. Он подчеркнул, что «положение дел в мире не может не вызывать беспокойства», обстановка становится все более хаотичной.

«Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал российский лидер.

Владимир Путин во время своих многочисленных выступлений подчеркивал, что Россия ведет конструктивную политику по выстраиванию партнерских отношений со всеми странами мира, которые заинтересованы в диалоге с Москвой.

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