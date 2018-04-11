11 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии

Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением по поводу возможного ракетного удара по Сирии. Он фактически подтвердил, что атака состоится, и призвал Москву готовиться.

«Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые…» — написал Трамп в Twitter.

Однако вскоре в блоге президента США появилась новая запись, где он отмечает, что отношения с Россией не были хуже даже во время «холодной войны», хотя сейчас, по его мнению, для этого нет оснований. Противоречивые заявления Трампа вызвали бурные обсуждения. Один из пользователей даже предположил, что следующий твит будет на русском языке.