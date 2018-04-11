11 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии

Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением по поводу возможного ракетного удара по Сирии. Он фактически подтвердил, что атака состоится, и призвал Москву готовиться.
«Россия обещает, что собьет все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, современные и продвинутые…» — написал Трамп в Twitter.
Однако вскоре в блоге президента США появилась новая запись, где он отмечает, что отношения с Россией не были хуже даже во время «холодной войны», хотя сейчас, по его мнению, для этого нет оснований. Противоречивые заявления Трампа вызвали бурные обсуждения. Один из пользователей даже предположил, что следующий твит будет на русском языке.
Семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ пригородов Донецка
Семь мирных жителей ДНР пострадали при обстреле украинской армией на северной и западной окраинах Донецка. Об этом заявил заместитель командующего корпусом Минобороны республики Эдуард Басурин.
«В Куйбышевском районе Донецка ранения получили четыре мирных жителя, — констатировал представитель оперативного командования, — в Старомихайловке ранены еще трое».
В ДНР отметили, что артиллерийский и минометный обстрелы киевские военнослужащие корректировали с использованием беспилотников. Один из аппаратов удалось сбить.
Один человек погиб при взрыве на корабле в Петербурге
Один человек погиб при взрыве в трюме строящегося гражданского корабля на территории предприятия «Алмаз», сообщили источники Федерального агентства новостей. По предварительной версии, причиной мощного взрыва стала разгерметизация баллона с газом, во время проведения лакокрасочных работ. Ранее сообщалось, что травмы получили пять человек, однако по последним данным число пострадавших достигло девяти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Медведев объявил об увеличении МРОТ с 1 мая
С 1 мая минимальный размер оплаты труда составит 11163 рубля. О повышении премьер-министр рассказал, представляя в Госдуме отчет о работе правительства за шесть лет. По словам главы кабмина, с 2013 года МРОТ вырос почти вдвое. Ранее Медведев отмечал, что с увеличением минимального размера оплаты труда, уменьшится разница между уровнем доходов в разных регионах страны. При этом правительство помогает тем категориям граждан, чей официальный заработок не достигает уровня МРОТ.