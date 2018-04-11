В Сирии обнаружена мастерская боевиков для создания химоружия

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Москва, 11 апреля. В подземных туннелях Сирии была обнаружена мастерская боевиков для снаряжения боеприпасов отравляющими веществами, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, боевики готовили провокации с применением отравляющих веществ, однако эти планы были заблаговременно выявлены сирийскими властями и представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Одним из таких примеров стало обнаружение еще 3 марта в одном из подземных тоннелей городка Хазрама мастерской боевиков по снаряжению боеприпасов кустарного производства отравляющими веществами», — отметил Познихир.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВС РФ опроверг данные ВОЗ о сотнях пострадавших от токсичных веществ в Думе.

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