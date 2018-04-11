Генштаб ВС РФ подтвердил готовность обеспечить экспертам ОЗХО безопасность в Сирии

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Москва, 11 апреля. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что Россия подтверждает готовность обеспечить безопасность специалистов Организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«Мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности», — заявил Виктор Познихир.

Накануне постпред России в ООН Василий Небензя сообщил, что две экспертные миссии ОЗХО должны будут направиться в Сирию до конца недели. Также дипломат подчеркнул, что если экспертам ОЗХО не удастся попасть в Думу по каким-либо причинам, то это продемонстрирует, что за спекуляциями на теме с якобы применением химоружия скрываются «грязные геополитические игры».

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