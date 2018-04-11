Генштаб ВС РФ опроверг данные ВОЗ о сотнях пострадавших от токсичных веществ в Думе

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Москва, 11 апреля. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир заявил, что информация о 500 пострадавших от токсичных веществ в сирийском городе Дума не соответствуют действительности.

Генерал-лейтенант отметил, что за прошедшие несколько часов российские военные связались с представителями местного офиса координатора ООН в Сирии и сирийского Красного Полумесяца, на месте участвующих в проведении гумоперации в Восточной Гуте с целью установления местоположения этих пострадавших.

Познихир подчеркнул, что никто из них не обладает какими-либо данными, которые были озвучены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, ранее сообщалось, что никто с поражением зарином и хлором не поступал в больницу в сирийской Думе, в чем убедились российские специалисты.

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