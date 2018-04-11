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Генштаб ВС РФ опроверг данные ВОЗ о сотнях пострадавших от токсичных веществ в Думе
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    Генштаб ВС РФ опроверг данные ВОЗ о сотнях пострадавших от токсичных веществ в Думе

    17:45  11 Апреля 2018
    257

    Генштаб ВС РФ опроверг данные ВОЗ о сотнях пострадавших от токсичных веществ в Думе

    Москва, 11 апреля. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир заявил, что информация о 500 пострадавших от токсичных веществ в сирийском городе Дума не соответствуют действительности.

    Генерал-лейтенант отметил, что за прошедшие несколько часов российские военные связались с представителями местного офиса координатора ООН в Сирии и сирийского Красного Полумесяца, на месте участвующих в проведении гумоперации в Восточной Гуте с целью установления местоположения этих пострадавших.

    Познихир подчеркнул, что никто из них не обладает какими-либо данными, которые были озвучены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

    Напомним, ранее сообщалось, что никто с поражением зарином и хлором не поступал в больницу в сирийской Думе, в чем убедились российские специалисты.

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дума
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