Марков объяснил неоднозначные высказывания Трампа в Twitter в адрес России

Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару по территории союзной РФ Сирии, об этом он написал в своем Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!