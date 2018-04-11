Марков объяснил неоднозначные высказывания Трампа в Twitter в адрес России

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару по территории союзной РФ Сирии, об этом он написал в своем Twitter.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»!» — сказал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Однако позже он неожиданно высказался по поводу отношений России и США, по его мнению, все нации должны решать общие проблемы совместно. Также Трамп призвал остановить гонку вооружений.

Известный политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей связал подобную риторику Трампа с тем, что президент США вынужден проводить две внешних политики.

«С одной стороны, он должен проводить политику так называемого «глубинного государства», то есть, Пентагона и ЦРУ, которые, в частности, вынуждают его участвовать в конфликте в Сирии и конфликтовать с Россией. А с другой стороны, он проводит свою собственную внешнюю политику, которую, между прочим, от него требуют проводить большинство американцев», — отметил политолог.

Конечная цель собственной внешней политики Трампа — максимально улучшить отношения с Россией.

«В рамках первой политики он заявляет, что ракеты будут бить по Башару Асаду и территории Сирии и САА, а в рамках второй говорит, что необходимо не допустить гонки вооружений, и уж тем более прямого столкновения российской и американской армии, к чему его подталкивает глубинное государство. Трамп лавирует, лавирует и лавирует», — заключил Сергей Марков.

Он также добавил, что никто не знает, какую позицию в итоге займет президент США: «глубинного государства» или свою собственную.

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