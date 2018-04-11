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Сирия новости 11 апреля 19.30: самолет США патрулирует район Тартуса, ССА проводит досмотр боевиков из Гуты
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    Сирия новости 11 апреля 19.30: самолет США патрулирует район Тартуса, ССА проводит досмотр боевиков из Гуты

    19:30  11 Апреля 2018
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    Самолет США патрулирует район Тартуса

    Сирия, 11 апреля. «Нусра»*** составила черный список боевиков «Джейш Аль-Ислам»*****. ССА** досматривает исламистов, эвакуированных из Гуты, в Алеппо. США направили самолет для патрулирования сирийского побережья, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили подземный тоннель боевиков в районе Аль-Кабун северо-восточнее Дамаска.

    «Исламское государство»1:  организовало взрыв в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА у населенного пункта Кафр Хамра северо-западнее Алеппо; составила черный список боевиков из числа «Джейш Аль-Ислам».

    Сирийская свободная армия (ССА): проводит досмотр боевиков, прибывших из Восточной Гуты в район города Аль-Баб на севере Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»: сжигает свои штаб-квартиры перед тем как покинуть город Дума в Восточной Гуте Дамаска.

    Соединенные Штаты: направили военный самолет для патрулирования прибрежных районов Сирии.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным военного источника в сети Twitter (SyriaDM), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) начали зачищать территории вблизи недавно освобожденных районов Восточной Гуты. Правительственные войска уничтожили один из подземных тоннелей боевиков, обнаруженный в районе Аль-Кабун к северо-востоку от Дамаска.

    Между тем оставшиеся в населенном пункте Дума боевики антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам» начали сжигать свои бывшие штаб-квартиры, перед тем как оставить город. Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передает, что боевики пытаются уничтожить всю документацию, в которой может содержаться компрометирующая информация.

    К югу от Дамаска произошло покушение на одного из сирийских делегатов по имени Салех Аль-Хатиб, ответственного за проведение мирных переговоров с боевиками вооруженной оппозиции. По предварительным сведениям, неизвестный террорист открыл огонь в районе населенного пункта Ялда, после чего бежал с места происшествия. Информационный портал Al Masdar News передает, что в настоящий момент Хатиб находится в критическом состоянии, он был доставлен в местную больницу. По предварительным данным, нападавшим мог быть один из исламистов вооруженной оппозиции или террорист «Исламского государства» из района лагеря «Аль-Ярмук», не согласный с проведением мирных переговоров с САА.

    Провинция Тартус

    Карта военных действий — Тартус

    Twitter-канал (ItaMilRadar) сообщает о том, что еще один противолодочный самолет P-8 Poseidon, прилетевший со стороны базы ВМС США в Сигонелле, начал патрулировать побережье Сирийской Арабской Республики (САР). Накануне к сирийскому порту Тартус также приблизился ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook. Ранее Вашингтон объявил о том, что готов нанести удар по Сирии в ответ на якобы проведенную силами САР химическую атаку. Военные эксперты утверждают, что подобным образом США хотят оправдать свое военное присутствие в САР. Напомним, силы Соединенных Штатов находятся на территории суверенного государства, не имея на то разрешения законного правительства.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Поступают сообщения о том, что силы Сирийской свободной армии (ССА) пока не готовы принять боевиков «Джейш Аль-Ислам», вывезенных из Восточной Гуты, в районе города Аль-Баб. Согласно неподтвержденным данным, протурецкие боевики намереваются сперва полностью досмотреть радикалов и автобусы. Некоторые оппозиционные СМИ заявляют, что, возможно, исламисты, вывезенные из Думы, будут направлены в провинцию Идлиб в сторону населенного пункта Джебель Аль-Завия.

    Тем временем не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» северо-западнее Алеппо. Как передает агентство новостей QASIOUN News, обстрелам со стороны войск САР подверглись позиции исламистов на окраине населенного пункта Кафр Хамра. Кроме того, противники продолжают перестрелки на юге провинции — под ударом оказались опорные пункты радикалов в районе деревни Османия, сообщает на своей странице в Twitter военный источник (emaannewscenter1).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что исламистская группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» составила черный список джихадистов из числа формирования «Джейш Аль-Ислам», заключившего соглашение о перемирии с сирийским правительством в Восточной Гуте. Ряд исламистов, преимущественно командиров, разыскивается на подконтрольных им территориях на юге Идлиба. Напомним, «Ан-Нусра» и «Армия Ислама» являются политическими соперниками и уже долгое время ведут междоусобные бои. Вследствие этого боевики «Джейш Аль-Ислам» отказывались эвакуироваться в провинцию Идлиб, большая часть которой находится под контролем «Нусры».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Новостной портал Al Sumaria News сообщает о том, что в административном центре провинции Аль-Анбар в городе Ар-Рамади произошел мощный взрыв. Взрывное устройство было заложено под колесами автомобиля, припаркованного у здания суда. В результате детонации бомбы ранения получили несколько мирных граждан. Предполагается, что СВУ было установлено боевиками одной из подпольных групп «Исламского государства». Несмотря на то, что террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за организацию взрыва, известно, что разрозненные группы ИГИЛовцев все еще осуществляют подпольную деятельность по всей стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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