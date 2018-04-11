Сирия спасает леса Латакии: корреспондент ФАН побывал в горах у линии соприкосновения с боевиками

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Ситуация на северо-востоке провинции Латакия остается напряженной, поскольку в регионе время от времени возобновляются обстрелы боевиков, засевших в горной местности. За время сирийского конфликта в результате деятельности исламистов серьезно пострадала экосистема ряда природных заповедников, расположенных в этом районе. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в этой части Латакии недалеко от линии разграничения с вооруженными бандформированиями и прислал видеозапись с места событий.

Леса занимают 37% территории Латакии и простираются вдоль прибрежных гор, высота которых варьируется в пределах от 400 до 1600 метров. Здесь находится ряд природных заповедников, которые являются естественной средой обитания для некоторых редких видов животных, в том числе для сирийского бурого медведя, занесенного в Красную книгу. Однако в этих районах, прилегающих к территории «Большого Идлиба», уже долгие годы дислоцируются отряды так называемой вооруженной оппозиции и террористов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ).

В результате деятельности боевиков заповедники вместе с проживающими в них редкими животными могут в скором времени исчезнуть. Регулярные обстрелы исламистов провоцируют пожары. Кроме того, террористы время от времени намеренно создают очаги возгорания в военных целях, надеясь с их помощью предотвратить продвижение Сирийской арабской армии (САА). Нашему корреспонденту в САР удалось запечатлеть на видео крупный пожар в этом районе, устроенный исламистами. Отмечается, что в настоящее время бригады министерства природных ресурсов Сирии приступили к устранению последствий возгорания.

На остальной территории Латакии, как и в соседней провинции Тартус, сохраняется спокойная обстановка. Данные западные регионы страны находятся под контролем официального правительства Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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