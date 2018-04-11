В ОЗХО не комментируют сроки прибытия экспертов в Сирию

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Гаага, 11 апреля. В ОЗХО не стали комментировать сроки прибытия в Сирию экспертов организации для проверки сообщений о химическом инциденте в Думе, ссылаясь на вопрос безопасности.

Первая группа экспертов ОЗХО планирует отправиться в Сирию 12 апреля, сообщил ранее источник РИА Новости. Однако в самой организации отказались комментировать сроки миссии.

«Мы не можем сообщать детали наших операций, в частности, временные рамки. Подобная политика существует в целях обеспечить целостность следственного процесса и его результатов, а также для безопасности экспертов», — пояснили в международной организации.

Ряд западных стран обвинил Дамаск в химатаке против мирных жителей Думы в Восточной Гуте. Сирийские власти напомнили об отсутствии отравляющих веществ, что подтверждали эксперты ОЗХО. В Минобороны России заявляли еще 13 марта о подготовке боевиками провокаций с химоружием.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целью информационных вбросов про химоружие является оправдание возможных ударов извне по правительственным силам Сирии. Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что провокация в Думе была устроена «Белыми касками».

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