Онищенко проанализировал доклад Медведева и сделал прогноз по конфигурации нового правительства

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с докладом, который, по словам премьера, является последним отчетом нынешнего состава правительства. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, эмоциональность выступления Медведева придала докладу особое звучание.

«Это особый отчет, — отметил Медведев. — Страна выбрала президента, и 7 мая [день инаугурации главы государства], <…> в соответствии с конституцией, правительство сложит свои полномочия».

«Учитывая, что заканчивается очередной политический цикл, доклад председателя правительства был посвящен итогам последних шести лет, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — В докладе была дана оценка политической ситуации, а затем председатель правительства подробно проанализировал, чего удалось достичь, и какие первоочередные вопросы предстоит решать».

По словам Онищенко, доклад правительства отличало то, что премьер-министр, образно выражаясь, говорил не о «надоях» и «килотоннах», а посвятил свое выступление анализу важнейших проблем, в том числе вопросам, посвященным сохранению здоровья населения.

«На сегодня самый важный показатель здоровья населения — это рост средней продолжительности жизни», — подчеркнул Онищенко.

По словам первого зампреда комитета Госдумы, было бы желательно, если бы в докладе прозвучал также анализ нерешенных проблем и вытекающих оттуда задач, но было заранее оговорено, что это связано с тем, что нынешнее правительство уходит в отставку после инаугурации президента 7 мая. Как отметил Дмитрий Медведев, новое правительство само должно будет определиться с задачами.

«Мне кажется, можно было бы назвать сегодняшний доклад политическим завещанием будущему правительству: на чем нужно особенно сосредоточиться, какие есть нерешенные вопросы, — высказал мнение Геннадий Онищенко. — Ведь президент в своем послании от 1 марта дал поручение действующему правительству сразу начать вырабатывать программу развития страны. Если бы в докладе премьер-министра прозвучало, что именно уже сделано по поручениям из мартовского послания Владимира Путина, тогда отчет стал бы самым содержательным за все время работы нынешнего правительства».

Геннадий Онищенко также сделал прогноз по поводу конфигурации будущего правительства РФ.

«Отмечу, по тем признакам, которые я могу анализировать, ожидать каких-то фундаментальных перемен как в структуре, так и в руководстве правительства у меня нет оснований», — отметил он.

По словам парламентария, новому правительству важно будет сразу сосредоточиться на экономических проблемах.

«Российская экономика должна работать еще более целенаправленно на благополучие граждан нашей страны», — подчеркнул он.