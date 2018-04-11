Генштаб ВС РФ: Никто с поражением зарином и хлором не поступал в больницу в Думе

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Москва, 11 апреля. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- лейтенант Виктор Познихир сообщил, что никто с поражением зарином и хлором не поступал в больницу в сирийской Думе, в чем убедились российские специалисты.

По его словам, врачи российского Центра по примирению враждующих сторон, представители местного населения, «а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения химического оружия».

«Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ, — сказал Познихир. — Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают».

Сообщения о том, что в Думе якобы была сброшена бомба с хлором, распространили 7 апреля. США и ряд западных стран обвинили в случившемся официальный Дмаск. Американский президент заявил о возможной ракетной атаке по объектам армии САР в ближайшее время. Министерство иностранных дел России сообщало, что целью вбросов о применении химического оружия сирийскими войска является оправдание возможных силовых ударов извне и выгораживание террористов.

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