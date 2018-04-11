Сирия сегодня: «умные ракеты» Трампа назвали выдумкой, оппозиция САР пойдет в наступление после удара США

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Сирия, 11 апреля. Экс-глава ФСБ назвал выдумкой заявление президент США об «умных ракетах». Сирийская оппозиция заявила, что пойдет в наступление на САА, после удара США. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

«Умные ракеты» США — выдумка

Бывший глава ФСБ России Николай Ковалев назвал политической выдумкой заявление американского президента Дональда Трампа об «умных ракетах».

Наполним, в среду 11 апреля в своем Twitter Трамп написал, что Российской Федерации стоило бы быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по территории Сирийской арабской республике. При этом он уточнил, что «ракеты будут хорошие, новые и «умные».

«Это чистая политика, ну ляпнул «умные ракеты», а у нас — сверхумные… Это выдумка очередная, политика», — прокомментировал заявление лидера США Ковалев.

При этом бывший сотрудник российской спецслужбы подчеркнул, что до сих пор остается открытым вопрос: что подразумевается под понятием «умная ракета»?

Оппозиция САР ждет атаки США

Оппозиционные Дамаску группировки, после предполагаемого удара США по территории САР, намерены перейти в наступление на позиции сирийских военных. Об этом заявил один из командиров «Свободной сирийской армии» Фатех Хассун.

«Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил режима Асада, созданию хаоса в их рядах и отступлению военных. Подобные обстоятельства впоследствии станут по отношению к военным силам революции подготовительными для проведения атак, в ходе которых получится вернуть контроль над некоторыми местами и захватить новые», — передает слова Хассуна агентство РИА Новости.

Напомним, западные страны ранее обвинили официальный Дамаск в якобы использовании химического орудия в сирийском городе Дума (Восточная Гута). В свою очередь Москва опровергла данные о бомбе с хлором. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Трамп: Отношения России и США хуже, чего когда-либо

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отношения Российской Федерации и США в настоящее время даже хуже, чем во времена «холодной войны».

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?» — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Трамп сообщал, что Российской Федерации стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по САР.

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