«Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

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Москва, 11 апреля. В Генштабе ВС РФ заявили, что «Белые каски» сымитировали перед видеокамерами постановочную химическую атаку на мирных жителей города Дума в Сирии.

Успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех, считают в российском оборонном ведомстве. Участники незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте неоднократно пытались организовать провокации с якобы с имевшим место использованием химического оружия. Боевики намеревались обвинить правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Однако подготовка провокаций своевременно выявлялась и пресекалась российским Центром примирения враждующих сторон в САР, о чем информировалось международное сообщество. Так, 3 марта в одном из тоннелей населенного пункта Хазрама была обнаружена лаборатория боевиков по производству отравляющих веществ.

Генштаб ВС РФ отмечает, что 7 апреля была предпринята очередная попытка сфабриковать ложные свидетельства о применении химоружия в пригороде Дамаска городе Дума. Действующие в рядах боевиков «Белые каски» имитировали перед видеокамерами постановочную «химатаку» на гражданских в Думе.

В ведомстве напомнили, что представители организации вместе с террористами с 2013 года «репетировали» подобные постановочные сцены в разных частях Сирии, используя в провокациях детей, в том числе младенцев. Свидетельства провокаций широко освещались в мировых СМИ.

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