Сенатор назвала «пиратскими» действия Украины по отношению к российским судам

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Москва, 11 апреля. Представитель Совета Федерации Ольга Тимофеева от Севастополя заявила, что не соблюдающую международные договоренности Украину могут остановить только жесткие меры.

Так сенатор прокомментировала очередной захват украинской стороной российского судна.

«Пиратские действия Киева будут продолжаться до тех пор, пока Россия не ответит тем же, не задержит в своих водах или рядом с ними украинское судно», — заявила Ольга Тимофеева, добавив, что она очень хорошо знает нынешнюю украинскую власть и методы ее работы.

Ольга Тимофеева оговорилась, что это ее личное мнение, поскольку она точно знает, что сейчас структуры МИДаплотно занимаются решением данной проблемы.

Напомним, что сегодня стало известно об очередном захвате российского судна украинскими властями. На этот раз речь идет о корабле компании Trans Services Maritime. Украина обвиняет ее в «незаконной добыче песка» в Крыму.

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