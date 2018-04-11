Сирия: ВС РФ подводят итоги масштабной гуманитарной операции в Восточной Гуте

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Москва, 11 апреля. Совместная гуманитарная операция российских и сирийских военных в Восточной Гуте подходит к концу, с момента ее начала район покинули более 165 тысяч человек, среди которых 20 тысяч сдавшихся боевиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВС РФ. Отмечается, что в настоящее время последние представители бандформирований покидают сирийскую Думу. При этом никаких обстрелов или столкновений в городе не фиксируется уже в течение пяти суток.

Всего Думу при участии российского Центра по примирению враждующих сторон покинули более 41 тысячи человек, в том числе — почти 3,5 тысячи сдавшихся террористов.

В Генштабе ВС РФ 11 апреля также отчитались о том, что на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор с начала декабря в свои дома вернулись более 37 тысяч человек.

Кроме того, в среду стало известно, что группировка «Джейш аль-Ислам» освободила 195 заложников.

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