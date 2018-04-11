Путин принимает верительные грамоты у послов 17 стран
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Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, среди которых представители Италии, ОАЭ, Кубы, Австрии, Южной Кореи, Саудовской Аравии.
Торжественная церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Отмечается, что верительные грамоты президенту передают 17 вновь прибывших послов из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Восточной Азии.
Напомним, что верительными грамотами называется документ, необходимый для аккредитации в иностранном государстве. Обычно подобный документ выдают работникам высшего уровня.
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