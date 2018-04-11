ВОЗ не смогла объяснить, как ее лекарства оказались у террористов в Сирии — МО РФ

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Москва, 11 апреля. Всемирная организация здравоохранения не смогла объяснить, как ее лекарства оказались у террористов в Сирии. Об этом в среду сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По его словам, после освобождения Алеппо от боевиков сирийская армия обнаружила склады, полные импортными лекарствами и медицинским оборудованием, предоставленным по линии ВОЗ.

«Несмотря на многочисленные обращения России, руководство организации так и не предоставило никакой информации или объяснений по этому вопросу», — отметил Познихир.

Он также подчеркнул, что в 2015 году ВОЗ заявляла о катастрофической ситуации в контролируемом боевиками Алеппо, где отсутствуют лекарства.

Напомним, что в конце 2016 года сирийская армия заявила об освобождении Алеппо после пяти лет оккупации со стороны террористов.

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