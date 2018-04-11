В Госдуме отреагировали на требования «Укрэнерго» о компенсации за активы в Крыму

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Симферополь, 11 апреля. Крым имеет право направить встречный иск к украинской компании «Укрэнерго», заявил в среду депутат Госдумы Михаил Шеремет. Таким образом, он отреагировал на угрозу «Укрэнерго» обратиться в международный арбитраж с иском против России и потребовать выплаты компенсации за потерю своих активов и доходов в Крыму.

«Исполнительная власть Крыма имеет полное право инициировать встречное обращение, чтобы претендовать на газотранспортную систему Украину», — отметил он.

Депутат пояснил, что строительство и модернизация газотранспортной системы Украины проводилась за деньги, которые Крым в ущерб себе перечислял в бюджет страны, передает РИА Новости.

Ранее в «Укрэнерго» предупредили, что компания обратится в суд, если стороны не смогут в двухстороннем порядке решить спор вокруг крымских активов.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

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