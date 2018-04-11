Климкин похвалил Трампа за твит с предупреждением России об атаке на Сирию

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Киев, 11 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не удержался от комментариев по поводу высказываний президента США Дональда Трампа, ранее подтвердившего намерения Вашингтона нанести удар по Сирии.

Климкин написал в Twitter, что обычно не делает ретвитов, но в данном случае не смог удержаться.

«Как правило, я не делаю ретвиты, но здесь не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией», — написал глава украинского дипломатического ведомства в Twitter.

Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією https://t.co/Rl5k3ye2jk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 11, 2018

Климкин не только прокомментировал первое сообщение Трампа, но и сделал ретвит второго послания, появившегося через 40 минут, где президент США, используя куда более мягкие выражения, предложил закончить гонку вооружений, отмечает RT.

Напомним, в среду Дональд Трамп озадачил мировую общественность, опубликовав твит, в котором призвал Москву готовиться к ракетной атаке на Сирию.

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