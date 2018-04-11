«Мадагаскар окажется настоящим раем»: эксперт рассказал, чего ждать россиянам от островного экотуризма

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Антананариву, 11 апреля. Мадагаскар приобретает популярность как необычное место для экотуризма, куда съезжаются любители нетронутой человеком флоры и фауны. Гендиректор «Агентства путешествий «33 удовольствия» Светлана Прусова рассказала о преимуществах островного отдыха.

Курорты Мадагаскара обещают в скором времени стать одним из самых популярных направлений экотуризма. Россиянам понравится необычная природа, экзотические виды животных, в том числе небезызвестные лемуры, эндемичные растения.

«Для любителей природы остров окажется настоящим раем, так как он наполнен запутанными системами рек, потухшими вулканами, озерами, водопадами, влажными тропическими лесами, горами, пещерами и многим другим. Кроме того – Мадагаскар сам по себе как огромный заповедник», — рассказала Светлана Прусова, ее слова приводит «НьюИнформ».

Известно, что на Мадагаскаре находится около 60 охраняемых заповедных территорий, 6 из них входят в наследие ЮНЕСКО. При этом туристические группы в сопровождении гида могут совершать прогулки по этим местам.

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