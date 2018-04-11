Международная фирма Reed Smith выступит защитником Concord, попавшей под санкции США

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Москва, 11 апреля. Международная фирма Reed Smith будет защищать интересы попавшей под санкции США российской компании Concord, принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.

В Concord не согласны с обвинениями американского спецпрокурора Роберта Мюллера и намерены защищать свои интересы. Отметим, что из-за введенных санкций компания не может вести дела с подданными США. Кроме того, все активы организации на территории Штатов оказались заморожены.

Как стало известно, юридическую помощь российской компании окажет международная фирма Reed Smith.

«Мы заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith для защиты наших интересов в рамках уголовного дела, возбужденного в США специальным прокурором Мюллером», — подтвердили в пресс-службе Concord.

Напомним, ранее Вашингтон расширил санкционный список, добавив в него 19 физических лиц и 5 юридических лиц из России. По мнению американского следствия, они якобы причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году. При этом американская сторона не представила никаких доказательств. В Москве неоднократно опровергали голословные обвинения со стороны американских властей.

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