Международная фирма Reed Smith выступит защитником Concord, попавшей под санкции США
Москва, 11 апреля. Международная фирма Reed Smith будет защищать интересы попавшей под санкции США российской компании Concord, принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.
В Concord не согласны с обвинениями американского спецпрокурора Роберта Мюллера и намерены защищать свои интересы. Отметим, что из-за введенных санкций компания не может вести дела с подданными США. Кроме того, все активы организации на территории Штатов оказались заморожены.
Как стало известно, юридическую помощь российской компании окажет международная фирма Reed Smith.
«Мы заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith для защиты наших интересов в рамках уголовного дела, возбужденного в США специальным прокурором Мюллером», — подтвердили в пресс-службе Concord.
Напомним, ранее Вашингтон расширил санкционный список, добавив в него 19 физических лиц и 5 юридических лиц из России. По мнению американского следствия, они якобы причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году. При этом американская сторона не представила никаких доказательств. В Москве неоднократно опровергали голословные обвинения со стороны американских властей.