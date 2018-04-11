Россиянина задержали за прыжок с парашютом с небоскреба в Пекине

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Пекин, 11 апреля. Полиция Китая в начале апреля задержала россиянина за прыжок с парашютом, сделанного со строящегося небоскреба «Чжунго Цзунь». Высота здания составляет 528 метров.

Как отмечается в заявлении полиции, мужчина спрыгнул с парашютом и приземлился на ближайшую дорогу, после чего скрылся в неизвестном направлении. После инцидента в полицию поступило сообщение о прыжке. Сотрудники полиции установили личность нарушителя второго апреля.

В итоге мужчину приговорили к десяти дням административного ареста.

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