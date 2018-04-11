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Новости Сирии
Александр Нагорный: Мировая война реальна, но не сейчас и не по инициативе РФ
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    Александр Нагорный: Мировая война реальна, но не сейчас и не по инициативе РФ

    17:18  11 Апреля 2018
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    Александр Нагорный: Мировая война реальна, но не сейчас и не по инициативе РФ

    Россия может прекратить всякие переговоры с террористами в Сирии, включая их западных советников.

    В воздухе отчетливо пахнет военной гарью. Может быть, даже ядерной. Во всяком случае, слова, да и действия наших западных партнеров буквально пропитаны ею. Речь идет не только о «деле Скрипалей», но и о придуманной ими — хорошо, что не осуществленной на деле — «химической атаке в Сирии». Вспомним и про обстрел ракетами с «неизвестных» самолетов сирийской авиабазы Т-4, в котором российское Минобороны обвинило Израиль, и про выдвижение в Средиземное море авианосной ударной группировки США и про многое другое.

    Корреспондент Федерального агентства новостей обратился к политологу, заместителю председателя «Изборского клуба» Александру Нагорному с просьбой объяснить, ждать ли нам большую войну, и если да, то когда и по какому из поводов.

    Предложение, от которого можно отказаться

    Александр Алексеевич, насколько, на ваш взгляд, высока сегодня вероятность полномасштабного военного конфликта между Россией и США с их союзниками по НАТО?

    — К сожалению, такая вероятность не только высока, но и непрерывно растет. Хотя, конечно, напрямую атаковать нашу страну в ближайшие недели или даже месяцы никто не решится. Речь пока идет о том, что возможны новые военные провокации — не только на Ближнем Востоке, против Сирии, но и на Украине, особенно в Донбассе, в Прибалтике, в Средней Азии, то есть фактически по всему периметру наших национальных границ. Но пока ключевой точкой является Сирия.

    США при содействии Великобритании, Франции и других государств НАТО создали практически все условия для удара по Дамаску и, возможно, для ликвидации Башара Асада. Их представители фактически в открытую предлагают российскому политическому руководству сделку: откажитесь от поддержки Асада, дайте «добро» на его устранение — и мы не будем усиливать атаку на Россию, ни военно-политическую, ни финансово-экономическую, ни информационную. Можем даже существенно ослабить или вообще снять режим санкций. А если нет — пеняйте на себя, нас ничто не остановит, «кровавого палача» и «отравителя», «монстра» и «животное» Асада мы уничтожим в любом случае, но тогда вы будете его сообщниками…

    Александр Нагорный: Мировая война реальна, но не сейчас и не по инициативе РФ

    Может ли Россия принять это «предложение, от которого нельзя отказаться», и если не может, то почему?

    — В международных отношениях всегда важен не только потенциал той или иной страны, включая силовой, но также ее репутация. Сейчас репутация России во всем мире и особенно — на Ближнем Востоке — чрезвычайно высока. Потому что ее внешняя политика последовательна, понятна, предсказуема и, что самое главное, основана не на силе ракет или денег, а на силе правды. Какие бы вопросы и проблемы ни возникали порой внутри страны, на мировой арене все делается правильно.

    Конечно, если бы Асад действительно совершал все те преступления против собственного народа, которые приписывают ему на Западе, поддерживать такого политического лидера, исходя из хорошо известного западного принципа «Да, он — сукин сын, но это наш сукин сын», — для России не имело бы никакого смысла. Но дело как раз в том, что Асад — не преступник, не монстр, а политический лидер своей страны. И его устранение — политическое или физическое — приведет к весьма предсказуемым и печальным последствиям. Таким же, как устранение Слободана Милошевича в Югославии, Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии: развал страны на части, хаос и безысходная гражданская война.

    Поэтому сдача Россией Башара Асада, чем бы она ни камуфлировалась, во-первых, будет воспринята на Ближнем Востоке и во всем мире как предательство союзника и возврат к горбачевско-ельцинской внешней политике. Во-вторых, это разрушит сформированный Владимиром Путиным мощный ближневосточный «стратегический треугольник» Москва—Тегеран—Анкара, что моментально аукнется и на Украине, и на Кавказе, и в Средней Азии, а также усложнит внутриполитическую ситуацию в России. А в-третьих, усилит уверенность «коллективного Запада» в слабости Кремля и станет сигналом для следующего этапа «сжатия колец анаконды» вокруг нашей страны. Никакими временными тактическими выгодами такое стратегическое поражение компенсировать будет нельзя.

    Александр Нагорный: Мировая война реальна, но не сейчас и не по инициативе РФ

    Чего ждать дальше?

    Каким тогда видится дальнейшее развитие событий?

    — Готовность и решимость к войне наших западных «партнеров» не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. Мы уже видели, какие угрозы раздавались из Вашингтона в адрес Пхеньяна, сколько авианосных ударных группировок Трамп посылал к корейским берегам. В ответ Ким Чен Ын только запускал в сторону США все новые и новые ракеты, а российские и китайские вооруженные силы продемонстрировали свою готовность ответить на американскую агрессию. И куда все делось?

    Важно, что и сейчас Пекин продемонстрировал готовность к совместным, в случае необходимости — и военным действиям с Москвой. В этом контексте весьма важным был визит в Россию министра обороны КНР генерал-полковника Вэй Фэнхэ, заявившего, что его приезд — это «важный сигнал» в адрес США, который «нужно услышать». Но, несмотря на это, а также на уже указанные выше союзнические отношения нашей страны с Ираном и Турцией, никто вместо России не решится на прямой военный конфликт с «коллективным Западом». «Вместе с Россией» — уже да, но «вместо России» — нет.

    Поэтому вся тяжесть решения сейчас лежит на президенте Путине и его команде. Понятно, что сейчас США и их союзники ищут «слабое место», по которому можно нанести удар, и нужное время для этого удара. Что и показала анонимная ракетная атака по сирийской авиабазе Т-4. Проверили возможности сирийской ПВО в реальных боевых условиях, уровень ее взаимодействия с российскими силами, способность наших военных оперативно определить источник угрозы и готовность открыто его назвать.

    Почему тогда Израиль?

    — Тут много факторов и причин. Назову лишь два, на мой взгляд, самых важных. Во-первых, ни для кого не секрет, что позиции Вашингтона и Тель-Авива по Сирии достаточно близки, но далеко не идентичны. США нужна подконтрольная или, как минимум, разделенная на части Сирия, где они, так или иначе, определяли бы всю «повестку дня». Израилю важно, чтобы в Сирии не было военного присутствия и политического влияния Ирана. Это разная мотивация и, кстати, одна из причин того, что произраильское лобби в США сделало ставку не на Хиллари Клинтон, а на Дональда Трампа. И победило.

    Во-вторых, что не менее важно, израильско-российские отношения сегодня находятся в гораздо лучшем состоянии, чем американо-российские. И, соответственно, Израиль может рассчитывать на то, что его военные действия будут восприняты российской стороной несколько иначе, нежели аналогичные действия США, — особенно если не выносить их в плоскость публичной политики. Поэтому, кстати, в Тель-Авиве до сих пор не признали официально, что ракетный удар по сирийской авиабазе Т-4 нанесен их ВВС. Хотя российская сторона об ответственности Израиля заявила.

    Лично я тут вижу момент достаточно понятной игры: «разведка боем» проведена, это еще один существенный плюс для Израиля в глазах «коллективного Запада», но осуществлена она была таким образом, что желания атаковать Сирию всерьез у США и их союзников должно поубавиться, а это — еще более существенный плюс для Израиля в глазах России.

    Александр Нагорный: Мировая война реальна, но не сейчас и не по инициативе РФ

    Исчезло ли у них такое желание?

    — Нет, оно чрезвычайно велико, и об этом свидетельствует та формулировка, которая была использована представителем США в ООН при обсуждении проектов резолюций по Сирии. «Ответственность за защиту беззащитных». Та же самая формулировка использовалась при обосновании агрессий против Югославии и против Ирака.

    Поэтому, продолжая отвечать на ваш вопрос о самом вероятном сценарии развития событий, сформулирую его так: ракетный удар по Дамаску, скорее всего, будет нанесен, но локальный, чтобы не задеть российские ВКС, и ограниченными силами. По ряду оценок, максимум — до ста крылатых ракет «Томагавк». Тем самым США и их союзники рассчитывают поставить Россию в сложное положение, поскольку прямой контрудар по кораблям и самолетам США, обещанный Минобороны РФ, объективно сделает нашу страну зачинщиком новой мировой войны.

    Вряд ли это соответствует нашим национальным интересам. Но и оставлять без ответа подобный акт агрессии нельзя. Поэтому самым вероятным видится прекращение всяких переговоров с террористами на территории Сирии и уничтожение их анклавов — вместе со всеми находящимися там западными военными советниками и «добровольцами». Видимо, такая перспектива стала одним из факторов, которые заставили Терезу Мэй и Эммануэля Макрона «притормозить» свою поддержку вероятного американского удара по Сирии, не говоря уже о присоединении к нему. Ну и возможности жестких экономических контрсанкций против активно работающих в России монополий типа Coca-Cola, Pepsi-Cola, ВАТ, Unilever и других никто не отменял.

    И, если США вместе со своими союзниками, несмотря ни на что, продолжат свои «игры с огнем», усиливая давление на Россию по всем азимутам, то рано или поздно они придут к необходимости начать полномасштабный ядерный конфликт, и такую возможность полностью исключить нельзя. Но, действительно, нам не нужен мир, в котором не будет России, а восторжествуют ложь и подлость в их современном «западном» воплощении.

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    Автор: Владимир Винников
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    #сирия #трамп #асад #дума #мэй #макрон #нагорный
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