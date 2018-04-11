Клинцевич назвал Трампа «разгулявшимся ковбоем с фитилем в руке»

В закладки

Москва, 11 апреля. Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего Россию приготовиться к тому, к прилету в Сирию «хороших, новых и умных» американских ракет.

Такие заявления Клинцевич назвал откровенно издевательской и наглой игрой на нервах. «Все это очень напоминает поведение разгулявшегося ковбоя с фитилем в руке, еще не решившего, подпалить ли ему прямо сейчас «непокорный» городок, или еще немного подождать», — возмутился он.

Кроме того, по его мнению, слова Трампа вызывают вопрос: понимает ли сам американский лидер, что «речь идет не о передвижении фишек на столе, а о пуске боевых ракет»,последствия которого могут обернуться катастрофой для всего мира.

Сенатор также обратил внимание на путаницу в Twitter Трампа, всего час спустя после твита о ракетах написавшего, что Россия нуждается в том, чтобы США помогли ей «с экономикой», «что легко сделать», а Соединенным Штатам нужна Россия, так как они хотят, чтобы «все нации работали вместе».

«Как говорится, чему верить?», — разводит руками он.

При этом Клинцевич добавил, что в свете этого «пассажа» не может воздержаться от одного замечания: «Не надо помогать нам с экономикой. Не мешайте!».

Напомним, что постпред России при ООН Василий Небензя уже предупредил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. В МИД РФ сообщения о «химатаке» в пригороде Дамаска назвали информационным вбросом, напомнив, что Генштаю ВС РФ еще 13 марта сообщали о том, что в пригороде Дамаска готовится провокация с применением запрещенного оружия.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.