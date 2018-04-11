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Москва, 11 апреля. Американцы помогают террористам в Сирии, а также используют дезинформацию и откровенную ложь о химатаке в Думе как предлог для ракетного удара по стране. Таким мнением поделились в МИД Сирии.

Как сообщил источник в дипломатическом ведомстве ближневосточного государства, Дамаск полагает, что США прикрывали террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1 с воздуха.

«Совершенно неудивительно, что они поддерживали террористов в Гуте и заботились об их фабрикациях и лжи, чтобы использовать их в качестве предлога для нападения на Сирию», — приводит комментарий источника в сирийском МИД агентство САНА.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские ВС готовятся нанести удар по Сирии. По мнению психиатра, тот факт, что Трамп так часто противоречит себе, выступая с крайне непоследовательными заявлениями, может объясняться поражением центральной нервной системы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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