Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
США используют ложь о химатаке, чтобы оправдать нападение на Сирию — МИД САР
Политика
Песков: США выдумали тему химоружия в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США используют ложь о химатаке, чтобы оправдать нападение на Сирию — МИД САР

    17:01  11 Апреля 2018  /обновлено: 17:01  11 Апреля 2018
    759

    США используют ложь о химатаке, чтобы оправдать нападение на Сирию — МИД САР

    Москва, 11 апреля. Американцы помогают террористам в Сирии, а также используют дезинформацию и откровенную ложь о химатаке в Думе как предлог для ракетного удара по стране. Таким мнением поделились в МИД Сирии.

    Как сообщил источник в дипломатическом ведомстве ближневосточного государства, Дамаск полагает, что США прикрывали террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1 с воздуха.

    «Совершенно неудивительно, что они поддерживали террористов в Гуте и заботились об их фабрикациях и лжи, чтобы использовать их в качестве предлога для нападения на Сирию», — приводит комментарий источника в сирийском МИД агентство САНА.

    Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские ВС готовятся нанести удар по Сирии. По мнению психиатра, тот факт, что Трамп так часто противоречит себе, выступая с крайне непоследовательными заявлениями, может объясняться поражением центральной нервной системы.    

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #трамп #мид #ракеты #атака #дезинформация #повод
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Генштаб ВС РФ назвал сроки прибытия ударной группы ВМС США в Персидский залив

      17:17 11 Апреля 2018 3085
      Читать
      16:03
      Сегодня

      «Если найдем угрозу, полеты прекратятся»: в ГД прокомментировали возобновление авиасообщения с Египтом
      14:16
      Сегодня

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 1022

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      7528

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      895

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      3011

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1198
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      Валуев отреагировал на воинственные заявления Трампа

      17:32   11 Апреля 2018
      563
      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в сирийской Думе — МО РФ

      17:20   11 Апреля 2018
      1067
      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      Болгарин отправится в тюрьму за «участие в заговоре по обману США». Колонка Владимира Тулина

      16:29   11 Апреля 2018
      1090
      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      Киеву не на что надеяться: в России развеяли мечту Украины о транзите 40 млрд кубометров газа в год

      16:12   11 Апреля 2018
      5257