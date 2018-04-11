«Мир через силу»: эксперт объяснил, зачем Трамп грозится войной

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Москва, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп хочет посадить Россию за стол переговоров, запугивая ее демонстрацией силы. Такое мнение высказал в среду сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, США блефуют и испытывают Россию на стрессоустойчивать. Таким образом, Трамп, который грозится войной, на самом деле реализует принцип, о котором он сам же ранее заявлял — «Мир через силу».

«Не только это заявление в Twitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море является демонстрацией силы. Скорее всего, он хочет принудить Россию сесть за стол переговоров посредством как раз вот этой силы», — отметил Блохин.

Эксперт подчеркнул, что Россия и Запад выходят на новый уровень конфронтации, который может привести к новому Карибскому кризису. Однако при этом он убежден, что нормализация отношений с США возможна только через эскалацию конфликта, поэтому Россия должна проявить стойкость, передает RT.

Напомним, что ранее Трамп объявил, что направит в Средиземное море авианосец, чтобы нанести удар по позициям сирийских войск. Поводом послужила якобы имевшая место химатака в Восточной Гуте, которая так и не была доказана.

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