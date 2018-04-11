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Сирия будет обороняться: возможная атака США не станет для Трампа «легкой прогулкой»
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    Сирия будет обороняться: возможная атака США не станет для Трампа «легкой прогулкой»

    18:23  11 Апреля 2018
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    Дональд Трамп

    Соединенные Штаты и другие страны из возглавляемой США международной коалиции продолжают стягивать корабли к берегам Сирии. Тем временем Иордания, Турция и Ирак дали разрешение американским ВВС заходить в их воздушное пространство для нанесения удара по территории арабской республики, передавал «Вестник Дамаска».

    Россия, в свою очередь, заявила о решении сбивать ракеты США в случае угрозы жизням российских военнослужащих в САР. Между тем Дональд Трамп несколько часов назад опубликовал очередной пост на своей странице в Twitter, в котором призвал РФ готовится, как бы намекая на то, чтобы удар по Сирии все же будет нанесен.

    Но будет ли? И если все же да, то с какой стороны его ждать? Какую цель могут избрать американцы и поддержат ли Вашингтон его союзники по коалиции? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

    Поводом для нападения, как и год назад, послужили ложные обвинения в химатаке, которая якобы была проведена Сирийской арабской армией (САА) 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте. Несмотря на то, что никаких доказательств этому нет и что даже, напротив, существуют факты, разоблачающие этот фейк, президент США заявил, что намерен принять решительные меры.

    Сирия будет обороняться: возможная атака США не станет для Трампа «легкой прогулкой»

    В результате еще накануне у берегов САР было завершено формирование группировки ВМС западной коалиции для предполагаемого ракетного удара по военной инфраструктуре Сирии. В зоне досягаемости уже находятся американские эсминцы Donald Cook, Porter, Laboon и атомная подводная лодка Georgia. По данным местных источников, в акватории Восточного Средиземноморья также находятся британский фрегат Montrose и французский военный корабль Chevalier Paul. Сообщается также, что в Восточное Средиземноморье из американского Норфолка направляется авианосец Harry S. Truman.

    Кроме того, как сообщает Twitter-канал (@BiladFransa), повышенная активность фиксируется на базе ВС Великобритании на восточном побережье Кипра. Не стоит забывать и об акватории Персидского залива, которую еще с войны в Ираке 2003 года контролирует 5-й флот Военно-морских сил США.

    Нельзя забывать, что Соединенные Штаты могут ударить по Сирии и изнутри, поскольку на территории арабской республики, преимущественно в ее северо-восточной части, незаконно развернуты свыше десяти пунктов базирования войск США. Кроме того, в провинции Алеппо не так давно появились базы вооруженных сил Франции.

    Джули Бишоп

    Также важно помнить, что американцы по-прежнему имеют стратегических союзников в самом ближневосточном регионе, которые, возможно, могут не только послужить плацдармами для удара по Сирии, но и присоединиться к атаке. Это Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и другие государства Персидского залива, а также соседние Иордания и Израиль. Недавно поддержку возможной будущей операции США против Дамаска также выразила Австралия, о чем сегодня заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

    Собеседник ФАН, востоковед и публицист Андрей Онтиков, отвечая на главный вопрос — будет ли в итоге нанесен удар — выразил мнение, что почти в равной степени возможны оба исхода. С одной стороны, аналогичная ситуация уже была год назад, и тогда США выпустили «Томагавки» по базе САА «Шайрат». С другой — существует масса сдерживающих факторов, способных заставить Трампа отказаться от повторения данного шага.

    «Вероятность удара сейчас довольно высока, хотя бы потому, что Вашингтон уже совершал нападение после аналогичной провокации с химическим оружием в провинции Идлиб. Но все же надо понимать, что сейчас идет игра мускулов, нагнетание истерии, на этом фоне усиливается и информационная война. Трамп может все что угодно писать в своем Twitter, но лучше посмотреть на заявление наших военных, которые сказали очень простую и понятную вещь — Россия будет сбивать ракеты и оставляет за собой право наносить удары по их носителям в случае, если будет создана угроза для жизней российских военнослужащих, которые базируются в САР. Почему мы должны смотреть, как американские ракеты летят над нашими головами, и опасаться, что они могут задеть нас? Естественно, мы имеем полное право ликвидировать угрожающую нам опасность. Долг российских властей заключается в том, чтобы защищать своих граждан, коими, конечно, являются и военнослужащие», — заметил эксперт.

    Эсминец Donald Cook

    Что касается участия других стран в атаке против Дамаска, то в данной ситуации первый шаг, если он, конечно, и случится, все равно будет за Соединенными Штатами, считает востоковед.

    «Саудовский наследный принц уже заявлял, что готов оказать поддержку; Великобритания, наоборот, уже отказалась участвовать в этой кампании, потому что нет свидетельств применения химоружия в Думе. Но в любом случае все вполне традиционно: многие говорят, что готовы поддержать американцев, если они нанесут удар, но ключевое слово в этих заявлениях — если. Первый шаг все равно предоставляется сделать Вашингтону. И, конечно, я сомневаюсь, что кому-то на самом Ближнем Востоке так уж хочется такой открытой войны, даже несмотря на все противоречия между Ираном и Саудовской Аравией и так далее», — подчеркнул Андрей Онтиков.

    Дональд Трамп

    Кроме того, необходимо учитывать, что Сирия уже не так ослаблена, как год назад, также добавил наш собеседник. Она не будет смиренно ожидать удара, и она в состоянии если не полностью отразить его, то хотя бы минимизировать потери.

    «По сравнению с 2017-м достаточно сильно возросли возможности сирийских систем ПВО. Это мы видели не далее как позавчера, когда сирийцы сбили пять из восьми ракет, выпущенных Израилем по аэродрому «Т-4». Это очень хороший показатель, тем более если учитывать, что оставшиеся три снаряда особого ущерба не нанесли. Если Трамп думает, что это будет такая легкая прогулка, то он ошибается — Сирия будет обороняться. Очень хочется надеяться, что эта игра мускулами не зайдет слишком далеко, и американский президент все же ощутит ответственность за свое поведение», — резюмировал эксперт.

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    Автор: Егор Баренцев
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    #дональд трамп #россия #сша #сирия #алеппо #турция #саудовская аравия #ирак #саа #иордания #идлиб #химоружие #восточная гута #дума #химатака
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