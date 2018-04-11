Сирия будет обороняться: возможная атака США не станет для Трампа «легкой прогулкой»

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Соединенные Штаты и другие страны из возглавляемой США международной коалиции продолжают стягивать корабли к берегам Сирии. Тем временем Иордания, Турция и Ирак дали разрешение американским ВВС заходить в их воздушное пространство для нанесения удара по территории арабской республики, передавал «Вестник Дамаска».

Россия, в свою очередь, заявила о решении сбивать ракеты США в случае угрозы жизням российских военнослужащих в САР. Между тем Дональд Трамп несколько часов назад опубликовал очередной пост на своей странице в Twitter, в котором призвал РФ готовится, как бы намекая на то, чтобы удар по Сирии все же будет нанесен.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Но будет ли? И если все же да, то с какой стороны его ждать? Какую цель могут избрать американцы и поддержат ли Вашингтон его союзники по коалиции? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Поводом для нападения, как и год назад, послужили ложные обвинения в химатаке, которая якобы была проведена Сирийской арабской армией (САА) 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте. Несмотря на то, что никаких доказательств этому нет и что даже, напротив, существуют факты, разоблачающие этот фейк, президент США заявил, что намерен принять решительные меры.

В результате еще накануне у берегов САР было завершено формирование группировки ВМС западной коалиции для предполагаемого ракетного удара по военной инфраструктуре Сирии. В зоне досягаемости уже находятся американские эсминцы Donald Cook, Porter, Laboon и атомная подводная лодка Georgia. По данным местных источников, в акватории Восточного Средиземноморья также находятся британский фрегат Montrose и французский военный корабль Chevalier Paul. Сообщается также, что в Восточное Средиземноморье из американского Норфолка направляется авианосец Harry S. Truman.

Кроме того, как сообщает Twitter-канал (@BiladFransa), повышенная активность фиксируется на базе ВС Великобритании на восточном побережье Кипра. Не стоит забывать и об акватории Персидского залива, которую еще с войны в Ираке 2003 года контролирует 5-й флот Военно-морских сил США.

Нельзя забывать, что Соединенные Штаты могут ударить по Сирии и изнутри, поскольку на территории арабской республики, преимущественно в ее северо-восточной части, незаконно развернуты свыше десяти пунктов базирования войск США. Кроме того, в провинции Алеппо не так давно появились базы вооруженных сил Франции.

Также важно помнить, что американцы по-прежнему имеют стратегических союзников в самом ближневосточном регионе, которые, возможно, могут не только послужить плацдармами для удара по Сирии, но и присоединиться к атаке. Это Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и другие государства Персидского залива, а также соседние Иордания и Израиль. Недавно поддержку возможной будущей операции США против Дамаска также выразила Австралия, о чем сегодня заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

Собеседник ФАН, востоковед и публицист Андрей Онтиков, отвечая на главный вопрос — будет ли в итоге нанесен удар — выразил мнение, что почти в равной степени возможны оба исхода. С одной стороны, аналогичная ситуация уже была год назад, и тогда США выпустили «Томагавки» по базе САА «Шайрат». С другой — существует масса сдерживающих факторов, способных заставить Трампа отказаться от повторения данного шага.

«Вероятность удара сейчас довольно высока, хотя бы потому, что Вашингтон уже совершал нападение после аналогичной провокации с химическим оружием в провинции Идлиб. Но все же надо понимать, что сейчас идет игра мускулов, нагнетание истерии, на этом фоне усиливается и информационная война. Трамп может все что угодно писать в своем Twitter, но лучше посмотреть на заявление наших военных, которые сказали очень простую и понятную вещь — Россия будет сбивать ракеты и оставляет за собой право наносить удары по их носителям в случае, если будет создана угроза для жизней российских военнослужащих, которые базируются в САР. Почему мы должны смотреть, как американские ракеты летят над нашими головами, и опасаться, что они могут задеть нас? Естественно, мы имеем полное право ликвидировать угрожающую нам опасность. Долг российских властей заключается в том, чтобы защищать своих граждан, коими, конечно, являются и военнослужащие», — заметил эксперт.

Что касается участия других стран в атаке против Дамаска, то в данной ситуации первый шаг, если он, конечно, и случится, все равно будет за Соединенными Штатами, считает востоковед.

«Саудовский наследный принц уже заявлял, что готов оказать поддержку; Великобритания, наоборот, уже отказалась участвовать в этой кампании, потому что нет свидетельств применения химоружия в Думе. Но в любом случае все вполне традиционно: многие говорят, что готовы поддержать американцев, если они нанесут удар, но ключевое слово в этих заявлениях — если. Первый шаг все равно предоставляется сделать Вашингтону. И, конечно, я сомневаюсь, что кому-то на самом Ближнем Востоке так уж хочется такой открытой войны, даже несмотря на все противоречия между Ираном и Саудовской Аравией и так далее», — подчеркнул Андрей Онтиков.

Кроме того, необходимо учитывать, что Сирия уже не так ослаблена, как год назад, также добавил наш собеседник. Она не будет смиренно ожидать удара, и она в состоянии если не полностью отразить его, то хотя бы минимизировать потери.

«По сравнению с 2017-м достаточно сильно возросли возможности сирийских систем ПВО. Это мы видели не далее как позавчера, когда сирийцы сбили пять из восьми ракет, выпущенных Израилем по аэродрому «Т-4». Это очень хороший показатель, тем более если учитывать, что оставшиеся три снаряда особого ущерба не нанесли. Если Трамп думает, что это будет такая легкая прогулка, то он ошибается — Сирия будет обороняться. Очень хочется надеяться, что эта игра мускулами не зайдет слишком далеко, и американский президент все же ощутит ответственность за свое поведение», — резюмировал эксперт.

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